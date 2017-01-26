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الخميس 26 يناير 2017 ( 00 : 16 ) GMT
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أسعار العملات من بنك السودان
العملة : الدولارشراء : 6.6667 بيع  : 6.7000 العملة : الين اليابانيشراء : 0.0587 بيع  : 0.0590 العملة : الجنيه الاسترلينيشراء : 8.3431 بيع  : 8.3848 العملة : الفرنك السويسريشراء : 6.6605 بيع  : 6.6938 العملة : الدولار الكنديشراء : 5.0768 بيع  : 5.1022 العملة : كرونة السويديةشراء : 0.7532 بيع  : 0.7570 العملة : الكرونة النرويجيةشراء : 0.7984 بيع  : 0.8024 العملة : الكرون الدنماركيشراء : 0.9624 بيع  : 0.9672 العملة : الدينار الكويتيشراء : 21.8192 بيع  : 21.9283 العملة : الريال السعوديشراء : 1.7787 بيع  : 1.7876 العملة : الدرهم الاماراتيشراء : 1.8159 بيع  : 1.8250 العملة : ريال قطرشراء : 1.8305 بيع  : 1.8397 العملة : الدينار البحرينيشراء : 17.6796 بيع  : 17.7680 العملة : ريال عمانيشراء : 17.3160 بيع  : 17.4026 العملة : الوحدة النقدية لدول الكوميساشراء : 9.0640 بيع  : 9.1120 العملة : الدولار الحسابي (مصر)شراء : 0.4815 بيع  : 0.4874 العملة : اليوروشراء : 7.1567 بيع  : 7.1925

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