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الأثنين 09 يناير 2017 ( 44 : 22 ) GMT
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أسعار العملات من بنك السودان
العملة : الدولارشراء : 6.5779 بيع  : 6.6108 العملة : الين اليابانيشراء : 0.0563 بيع  : 0.0566 العملة : الجنيه الاسترلينيشراء : 8.0869 بيع  : 8.1273 العملة : الفرنك السويسريشراء : 6.4650 بيع  : 6.4973 العملة : الدولار الكنديشراء : 4.9745 بيع  : 4.9994 العملة : كرونة السويديةشراء : 0.7268 بيع  : 0.7304 العملة : الكرونة النرويجيةشراء : 0.7731 بيع  : 0.7770 العملة : الكرون الدنماركيشراء : 0.9320 بيع  : 0.9367 العملة : الدينار الكويتيشراء : 21.4898 بيع  : 21.5972 العملة : الريال السعوديشراء : 1.7554 بيع  : 1.7642 العملة : الدرهم الاماراتيشراء : 1.7924 بيع  : 1.8014 العملة : ريال قطرشراء : 1.8072 بيع  : 1.8162 العملة : الدينار البحرينيشراء : 17.4483 بيع  : 17.5355 العملة : ريال عمانيشراء : 17.1081 بيع  : 17.1936 العملة : الوحدة النقدية لدول الكوميساشراء : 8.9433 بيع  : 8.9907 العملة : الدولار الحسابي (مصر)شراء : 0.4751 بيع  : 0.4809 العملة : اليوروشراء : 6.9305 بيع  : 6.9651

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